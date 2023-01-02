Джеффрі з гурту TVORCHI українською переспівав хіт Степана Гіги "Цей сон" у сучасному аранжуванні

Переможці нацвідбору на "Євробачення-2023" TVORCHI переспівали хіт композитора та співака Степана Гіги "Цей сон".

Соліст колективу Джеффрі Кенні приголомшив фанів своїм володінням українською, виконавши пісню у сучасному аранжуванні. Нова версія треку прозвучала в новорічному ефірі "Тихого вечора з Оленою Кравець".

Пісня Степана Гіги, до речі, вийшла ще 2005 року, однак "друге дихання" і всеукраїнську любов отримала лише під час повномасштабної війни. Раніше Леся Нікітюк у дуеті з Гігою представили гумористичний кавер композиції.

Багатьом шанувальникам гурту TVORCHI було приємно почути, що нігерієць Джеффрі вже так добре опанував українську. Нагадаємо, нещодавно співак відповів на закиди хейтерів щодо володіння мовою та відповів, що вже займається з викладачем.

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