Джеффрі з TVORCHI кардинально змінив імідж заради нового кліпу у стилі голлівудських мюзиклів

Український дует TVORCHI, який цьогоріч представляв нашу країну на конкурсі "Євробачення-2023", випустив нову композицію I Can't Stop та яскравий кліп до неї.

Ця пісня увійде до п'ятого повноформатного альбому артистів, реліз якого планується вже цієї осені. У пісні I Can’t Stop співається про п'янке кохання, що збиває з ніг. Герой закохується з першого погляду, і в стані ейфорії бажає все й одразу. Сюжет кліпу переносить на "голлівудську" вечірку 70-х, де під палючим сонцем у зеніті він бачить її, як оазис у спеку, та закохується.

За задумом режисера Руслана Махова, нове відео TVORCHI зняте на кшталт мюзиклу, де поєднуються різні жанри, хореографія та елементи драматичного мистецтва.

"Є відчуття, що коли трапляється перше кохання, голова йде обертом, а весь світ навколо стає мюзиклом, – це ми й відтворили у відео", – розповів режисер.

Зазначимо, що заради цього відео соліст TVORCHI Джеффрі Кенні навіть кардинально змінив темний колір волосся і став блондином.

"Хочемо, щоб усі, хто буде дивитися це відео, слухати цю пісню, забулися на декілька хвилин, відчули літо на смак, згадали своє перше кохання, яке зводить з розуму. Усе, що відбувається в I Can't Stop – це історія з паралельної реальності, з планети X. Там ще багато захопливих і дуже різних історій, які вас здивують", – заінтригували учасники TVORCHI.

Нагадаємо, місяць тому відбулася прем'єра чуттєвої дуетної композиції гуртів TVORCHI та The Hardkiss. Музиканти випустили спільну композицію "Мрійники".

Читайте також: