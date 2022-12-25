Джеффрі з TVORCHI пояснив, чому він не поїхав з України під час війни, маючи можливість

Музикант є громадянином Нігерії, та вже 10 років мешкає в Україні.

Учасник гурту TVORCHI, який наступного року представить Україну на "Євробаченні-2023" Джеффрі Кенні прокоментував, чому не поїхав з країни з початком повномасштабного вторгнення.

Джеффрі є громадянином Нігерії, проте останні 10 років він живе в Україні. Музикант міг без перешкод поїхати з нашої країни, коли до нас вторглися російські окупанти. Та він цього не зробив.

Гурт TVORCHI

Як розповів артист в інтерв'ю Олені Кравець, тут його життя, його команда і люди, які в нього вірять, тому в нього й думки нема кудись їхати:

"Коли все почалося, мої батьки дуже панікували. Вони зараз в Нігерії, вони казали: "Джеффрі, ти не знаєш, що таке війна". Я казав: "Заспокойтеся, поки все спокійно". Я поїхав на один тиждень, повернувся назад. Тому що в Україні моя команда, наші слухачі, люди, які вірять в мене. Я не хочу нікуди їхати, тому що тут моє життя", - прокоментував Кенні.

Гурт TVORCHI

Нагадаємо, раніше в інтерв'ю ТСН.ua соліст TVORCHI Джеффрі Кенні відповів на закиди хейтерів, що він не знає української мови. Також музикант поділився що він вдосконалює свою українську разом з викладачем.

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