Дженніфер Еністон через шість років після розлучення закрутила новий роман – ЗМІ

Зірка серіалу "Друзі", американська акторка Дженніфер Еністон заінтригувала змінами в особистому житті.

Подейкують, що знаменитість закрутила новий роман. Принаймні, саме так виданню Radar online стверджує інсайдер. Обранцем зірки Голлівуду нібито став пластичний хірург, який робив їй підтяжку грудей. Мовляв, Дженніфер Еністон тепер залюбки навідується до його кабінету, аби просто зустрітися.

"Кажуть, що в кабінеті одного з її лікарів є хлопець, який дуже схвилював Джен. Це одна з головних причин, чому вона йде на процедури з радістю, тому що в неї є шанс побачити його", - говорить інсайдер.

Дженніфер Еністон / Фото: Associated Press

Про нового обранця Еністон відомо лише те, що він є пластичним хірургом. Західним ЗМІ поки не вдалося дізнатися його ім'я. Зазначається, що акторка ретельно приховує особисте життя. Знаменитість спеціально назначає зустрічі з пластичним хірургом в різних місцях, аби його не вдалося розсекретити.

"Джен дуже загадкова в цьому питанні. Вона відвідує кілька різних місць на Східному та Західному узбережжі, тому трохи складно з'ясувати, хто саме цей хлопець", - додає інсайдер.

Дженніфер Еністон / Фото: Associated Press

Зазначимо, про особисте життя Дженніфер Еністон мало що відомо після її розлучення з актором Джастіном Теру в лютому 2018 року. Однак зазначається, що відтоді вона не перебувала в стосунках.

Нагадаємо, нещодавно акторку Анджеліну Джолі запідозрили в романі з відомим репером. Ба більше, парочку заскочили в одному з готелів Лондона, де вони провели разом дві ночі.

Читайте також: