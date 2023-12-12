Дженніфер Еністон довела до сліз її останньою розмовою з Меттью Перрі за декілька годин до його смерті

Зірка серіалу "Друзі" Дженніфер Еністон зворушила останньою розмовою зі своїм колегою і товаришем Меттью Перрі у день його смерті 28 жовтня й розсекретила подробиці.

Через півтора місяці після загибелі Перрі акторка не стримала сліз, коли пригадувала, як спілкувалася з ним зранку, за декілька годин до його смерті. За її словами, він був абсолютно щасливим і навіть поборов свої залежності. Зокрема, Меттью надсилав своїй подрузі повідомлення про свої маленькі перемоги. Як от про те, що він кинув курити. Окрім того, Дженніфер запевнила, що її товариш на момент смерті не страждав від психологічних проблем.

Меттью Перрі / Фото: Associated Press

"Він був щасливий. Він був здоровим. Він кинув курити. Він набирав форму. Він був щасливий – це все, що я знаю. Я буквально переписувалася з ним того ранку, кумедний Метті. Йому не було боляче. Він не боровся. Він був щасливий. Я хочу, щоб люди знали, що він справді був здоровий і одужував. Він був у гонитві. Він так багато працював. Йому справді довелося нелегко. Я дуже сумую за ним. Усі ми сумуємо. Хлопче, він нас так смішив. Сподіваюся, він здогадувався, що його любили так, як він ніколи не думав", - розповіла зі сльозами на очах акторка в інтерв'ю Variety.

Меттью Перрі у складі "Друзів" / Фото: Associated Press

Нагадаємо, нещодавно Дженніфер Еністон показала скріншоти з їхньої особистої з Меттью Перрі переписки. Зірка культового серіалу поділилася з прихильниками емоціями від пережитої втрати.

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