Дженніфер Еністон нажахала зовнішнім виглядом: акторку звинуватили у зловживанні пластикою

Зірка серіалу "Друзі", американська акторка Дженніфер Еністон нажахала своїм зовнішнім виглядом.

Так, знаменитість вперше за тривалий час з'явилася на публіці. Акторка відвідала світський захід у Лос-Анджелесі, що був присвячений серіалу "Ранкове шоу", де вона грає одну з головних ролей.

Дженніфер Еністон / Фото: Associated Press

Дженніфер Еністон для події обрала елегантну бордову сукню, яка вдало підкреслила її струнку фігуру. Утім, фани звернули увагу не на вбрання, а на обличчя артистки. Вони були нажахані, адже Еністон просто не впізнати.

Користувачі звинуватили зірку "Друзів" у зловживанні пластичними операціями та розкритикували її. До слова, два місяці тому папараці заскочили, як Дженніфер Еністон відвідувала клініку пластичної хірургії. Фани підозрюють, що акторка таки наважилася на пластику, яка, на їхню думку, пішла їй не на користь.

Дженніфер Еністон / Фото: Associated Press

О, ні! Що вона зробила зі своїм обличчям?

Я люблю її, але я була шокована, побачивши, що вона зробила зі своїм обличчям.

Це не природне старіння. Б'юся об заклад, що вона б мала приголомшливий вигляд, якби обрала старіння природним шляхом.

Тим не менш, чимало користувачів заступилися за акторку. Вони наголосили, що Дженніфер Еністон, як і всю люди, старіє, тому її зовнішність з роками змінюється.

Нагадаємо, нещодавно українська танцівниця Ілона Гвоздьова наважилася на пластичну операцію зі збільшення грудей. Хореографиня вже показала, який вигляд має її бюст після хірургічного втручання.

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