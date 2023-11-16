Дженніфер Еністон оприлюднила переписку з померлим Меттью Перрі та вперше прокоментувала його смерть

Зірка серіалу "Друзі" Дженніфер Еністон зворушила новим дописом, який присвятила колезі та приятелю Меттью Перрі, який помер 28 жовтня.

Дженніфер вперше поділилася спогадами про свого товариша та показала повідомлення з особистої переписки з ним. Зокрема, одне з листувань вона опублікувала в Instagram. У ньому актор написав Еністон про те, що вона "зробила його день", долучивши до цього зізнання спільне фото. На що отримав відповідь: "Оу... один із тисячі разів".

Листування Дженніфер Еністон з Меттью Перрі

Також зірка культового серіалу поділилася з прихильниками емоціями від пережитої втрати. За її словами, вона ніколи не відчувала такого болю.

"Попрощатися з нашим Метті було божевільною хвилею емоцій, яких я ніколи раніше не відчувала. Ми всі відчуваємо втрату в якийсь момент свого життя. Втрата життя або втрата любові. Можливість по-справжньому сидіти в цьому горі дає вам змогу відчути моменти радості та вдячності за те, що ви так сильно кохали когось. І ми його дуже любили. Він був такою частиною нашої ДНК", – зізналася акторка.

Дженніфер Еністон / Фото: Associated Press

До того ж Еністон пригадала, як часто на знімальному майданчику Меттью підбадьорював усіх своїми жартами. За словами акторки, це було місією всього його життя.

"Стосовно Метті, він обожнював смішити людей. Як він казав, якщо не почує сміху, то вважай, що помер. Від цього буквально залежало його життя. І, дідько, йому це вдалося. Він усіх нас розсмішив. Сильно розсмішив", – поділилася знаменитість.

Наприкінці допису Дженніфер Еністон написала свої співчуття та переконала фанів, що тепер її близький друг "у спокої та не відчуває болю".

Нагадаємо, нещодавно ще одна зірка "Друзів" Кортні Кокс поділилася своїми спогадами про актора Меттью Перрі. Також вона опублікувала невдалу інтимну сцену з колегою.

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