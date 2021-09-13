Акторка не змогла стримати емоцій.

Голлівудська акторка, зірка серіалу "Друзі" Дженніфер Еністон розплакалася на шоу Еллен Дедженерес.

Так, 52-річна знаменитість стала першою гостею останнього сезону проєкту, який закривається після скандалу. У тизері випуску 19 сезону показали, що Еністон зайшла до студії та не змогла стримати емоцій.

Акторку, яка 2003 року була першою героїнею цього шоу, Еллен назвала "частиною проєкту буквально від першого дня". Глядачі у залі зустріли зірку гучними оплесками, а вона неабияк розчулилася.

"Якого біса? Цей момент не повинен бути таким емоційним. Воно ж ще не закінчується. Мене не було в цій студії близько двох років. Я не жартую. Востаннє я була тут в ролі ведучої", – прокоментувала Еністон, витираючи сльози.

Зауважимо, епізод із зіркою "Друзів" вийде в ефір 14 вересня.

Нагадаємо, днями іменинниця Катерина Осадча розплакалася від привітання Потапа і Насті Каменських. Зіркове подружжя довело до сліз ведучу.

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