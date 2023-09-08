Дженніфер Еністон розвеселила Мережу своїм дитячим фото, яке повторила через 52 роки

Голлівудська зірка Дженніфер Еністон здивувала Мережу своєю дитячою світлиною.

На своїй сторінці в Instagram акторка поділилася кумедним фото, на якому показала себе зовсім маленькою. У чорно-білому кадрі дворічна Дженніфер сидить навпочіпках у веселій піжамі з воланами та дивиться вгору.

Дженніфер Еністон / Фото: instagram.com/jenniferaniston

Через 52 роки Еністон вирішила повторити свій дитячий знімок та відтворила схожу позу під час фотосесії у студії. Щоправда, 54-річна зірка обрала не піжаму для кадру, а стильний чорний комбінезон з глибоким декольте.

Дженніфер Еністон / Фото: instagram.com/jenniferaniston

Архівною світлиною та її "дорослою" копією Дженніфер поділилася з нагоди особливої дати для себе. Два роки святкує косметичний бренд знаменитості Lolavie.

"Комусь сьогодні виповнюється два роки, і це не ці двоє! З другим днем народження, Lolavie! Пишаюся своєю неймовірною командою. Всіма друзями, шанувальниками та всіма клієнтами, що повертаються! Не змогла б зробити це без вас... і ще стільки всього попереду!", - написала Еністон.

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