Дженніфер Еністон спантеличила романтичним фото обіймів з колишнім чоловіком

Акторка та продюсер Джастін Теру прийшли разом на вечерю.

Голлівудська акторка, зірка серіалу "Друзі" Дженніфер Еністон та її колишній чоловік, актор та продюсер Джастін Теру спантеличили романтичним фото.

Так, екскоханий знаменитості розмістив у своїх Instagram-stories світлину, де обіймав ніжно Еністон.

Дженніфер Еністон та Джастін Теру / instagram.com/justintheroux

Як стало відомо, Еністон та Теру прийшли разом на вечерю, присвяченій новому проєкту, де Дженніфер зіграє одну з головних ролей, а Теру виступив продюсером.

Нагадаємо, що зірки розлучені чотири роки. Знаменитості познайомилися 2007-го та закрутили роман 2011 року. За чотири роки пара побралася, але вже 2018-го розлучилася. Попри розрив стосунків екси залишилися друзями та інколи проводять час разом. Також нещодавно Теру заявив, що вони з Джен досі кохають одне одного.

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