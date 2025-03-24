Парочка провела три години за вечерею в ресторані.

Зірку серіалу "Друзі", американську акторку Дженніфер Еністон заскочили на побаченні з відомим голлівудським актором Педро Паскалем.

Папараці вдалося запримітити парочку в одному з ресторанів у Західному Голлівуді. Актори прибули до закладу окремо після 20:00 та провели разом час за вечерею. Дженніфер Еністон одягнула джинси, білу футболку та жилетку. Тим часом Педро Паскаль обрав шкіряну куртку та світлі штани. Парочка намагалася триматися осторонь камер, однак папараці таки вдалося сфотографувати їх за розмовою. Світлинами з зустрічі зірок поділилося видання Daily Mail.

Загалом, Дженніфер Еністон та Педро Паскаль провели в ресторані близько трьох годин. Після 23:30 вони роз'їхалися окремо.

Дженніфер Еністон та Педро Паскаль / Фото: Associated Press

Утім, прихильникам акторів все ж таки зарано висловлювати припущення, що між ними виникли романтичні стосунки. Річ у тім, що в західній пресі раніше з'являлися плітки, що нібито Педро Паскаль зніметься у серіалі Еністон – "Ранкове шоу". Тож, цілком ймовірно, що зустріч артистів мала лише робочий характер.

Зазначимо, після розлучення з актором Джастіном Теру Дженніфер Еністон тримає особисте життя в таємниці. Педро Паскаль також не з тих, хто охоче розповідає про свої стосунки. Тож, особисте життя акторів оповите таємницями.

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