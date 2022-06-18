Дженніфер Еністон зізналася, що їй було складно зніматися в комедії через війну в Україні

Зірка серіалу "Друзі" Дженніфер Еністон зізналася, що їй складно далися знімання у комедійному фільмі через війну в Україні.
Голлівудська акторка пригадала роботу над стрічкою "Загадкове вбивство 2" у Парижі.
Як розповіла знаменитість в інтерв'ю журналу PEOPLE, про повномасштабний наступ Росії на Україну вона дізналася саме у Франції. Артистка поділилася, що коли недалеко війна, то це дуже страшно.
"Це було три місяці далеко від дому. І це було складно, не лише тому, що я була далеко від своїх собак. Крім того, Україна була за два кроки", – зазначила вона.
Через ці жахливі події Дженніфер почувалася кепсько та думала, що неправильно у такий час зніматися у такому кіно. Втім, зірка заспокоїла себе тим, що сміх – саме те, що потрібно людям.
"Люди хочуть сміятися. Людям потрібні комедії. Людям подобається ні на хвилину не думати", - додала вона.
Зауважимо, Дженніфер Еністон на початку війни в Україні закликала шанувальників підтримати нашу державу. Акторка закликала допомагати фінансово.
Нагадаємо, прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон виступив за проведення "Євробачення-2023" в Україні. Він наголосив, що наша країна як переможниця може і повинна приймати пісенний конкурс.
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