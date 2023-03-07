Дженніфер Гарнер показала підрослого 11-річного сина від Бена Аффлека

Акторка Дженніфер Гарнер вперше за довгий час показалася на світлинах разом зі своїм 11-річним сином від актора Бена Аффлека.

Разом з сином Семюелем знаменитість вирушила на гру баскетбольного клубу. Під час весело вихідного Дженніфер та її сина заскочили папараці.

50-річна акторка весело провела час разом з хлопчиком. Мама та син насолоджувалися грою та спілкувалися одне з одним.

Для прогулянки з сином Дженніфер обрала простий блакитний светр та чорні штани. Семюел одягнувся, як справжній фанат баскетболу - на хлопчику була синя футболка з зображенням гравця його улюбленого клубу, а також різні кросівки.

Нагадаємо, що Семюел - третя спільна дитина Дженніфер Гарнер і Бена Аффлека. Акторське подружжя було разом цілих 14 років, втім, 2018 року офіційно розлучилися. Також Бен та Дженніфер маюбють двох доньок - 17-річну Вайолет та 12-річну Серафіну Роуз.

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