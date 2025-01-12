Американська акторка Дженніфер Гарнер повідомила про загибель близької людини у масштабній пожежі в Лос-Анджелесі.

Так, у штаті Каліфорнія спалахнули лісні пожежі. На жаль, через сильні вітри вогонь почав стрімко переміщатися на будинки, зокрема, в Пасіфік-Палісейдс, де проживало чимало знаменитостей. Дженніфер Гарнер розповіла виданню Page Six, що лихо не оминуло її близьких. Артистка ділиться, що може скласти список зі ста знайомих, які втратили свої домівки. На жаль, близька подруга Гарнер не встигла вчасно евакуюватися та загинула в пожежі.

"Я втратила подругу. Вона не встигла врятуватися. Моє серце обливається кров'ю за моїх друзів. Я маю на увазі, що я можу думати про 100 сімей, а втрачено 5000 будинків. Я можу, навіть не думаючи, написати список 100 друзів, які втратили свої домівки", - поділилася акторка.

Дженніфер Гарнер / Фото: Associated Press

У цьому ж районі розташований і будинок самої Дженніфер Гарнер, але її подруга мешкала трохи далі. Акторка пригадує, раніше вулиця була доволі людною та галасливою, там гралося чимало дітей. Нині ж це все стер вогонь. До речі, майно самої акторки не постраждало, через що вона відчуває "провину".

Загалом, Дженніфер Гарнер із дітьми наразі живе в будинку, який розташований на пагорбах Лос-Анджелеса. Коли вирувала масштабна пожежа, акторка дозволила своєму колишньому Бену Аффлеку пожити в неї, адже в його районі оголосили евакуацію. Нещодавно Аффлек повернувся до свого дому, який залишився цілим.

Нагадаємо, а от будинок світської левиці Періс Гілтон не оминуло лихо. Маєток знаменитості згорів вщент. Нещодавно Гілтон показувала шокувальне відео, що залишилося від її будинку після пожежі.

Читайте також: