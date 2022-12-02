Дженніфер Гарнер приголомшила появою у Білому домі з 17-річною донькою від Бена Аффлека

Цього ж дня Вайолет відсвяткувала своє 17-річчя.

Голлівудська акторка Дженніфер Гарнер вийшла у світ разом зі старшою донькою від колишнього чоловіка Бена Аффлека.

Разом із 17-річною Вайолет зірка з'явилася на званій вечері в Білому домі на честь візиту до США президента Франції Емманюеля Макрона та його дружини Бріджит. До речі, цього ж дня донька Аффлека та Гарнер відсвяткувала свій день народження.

Колишня дружина актора обрала для виходу лаконічні сукню від Ральфа Лорена, а ось її донька приголомшила усіх у чорному блискучому вбранні, яке доповнила червоними туфлями на підборах.

Поява 17-річної Вайолет привернула до себе увагу усіх, адже останній раз дівчина з'являлася на офіційному заході разом із мамою та братом і сестрою на прем'єрі фільму чотири року тому. За цей час донька акторів кардинально змінилася, що не промайнуло повз увагу публіки.

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