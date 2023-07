Дженніфер Лопес без жодної краплі косметики присвятила нову пісню Бену Аффлеку в їхню першу річницю

Співачка Дженніфер Лопес та її чоловік, актор Бен Аффлек, відсвяткували першу річницю шлюбу.

На честь важливої дати зірка приготувала для свого коханого особливий подарунок. Дженніфер присвятила Бену романтичний трек Midnight Trip to Vegas, в якій заспівала про їхнє весілля у Лас-Вегасі.

Рядки з нової пісні Лопес наспівала на відео, яким поділилася на своєму закритому сайті. У ролику Джей Ло показалася у білій футболці без жодної краплі косметики. Варто зазначити, що у 53 роки співачка досі дивує шанувальників молодим та свіжим зовнішнім виглядом.

Дженніфер Лопес / Фото: OnTheJLo.com

"Тоді ти прошепотів мені на вухо / Сказала, давай забиратися звідси / Ми можемо зникнути сьогодні вночі", - заспівала у треку Лопес.

Дженніфер Лопес / Фото: OnTheJLo.com

До речі, почути новий трек співачки шанувальники зможуть дуже скоро. Пісня увійшла до нового альбому Джей Ло "This is Me… Now", який вона присвятила Аффлеку.

