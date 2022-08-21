Дженніфер Лопес і Бен Аффлек гучно відсвяткували друге весілля: перші фото розкішної церемонії

Зіркова пара Дженніфер Лопес і Бен Аффлек нарешті через 20 років відсвяткувала весілля своєї мрії.

Так, парочка, яка місяць тому таємно побралася у Лас-Вегасі, з розмахом організувала другу весільну церемонію.

Як пише видання Daily Mail, на свято закохані запросили рідних та близьких. Зокрема, серед гостей присутні діти Бена Аффлека від першого шлюбу - доньки Вайолет та Серафіна та син Семюел. Цікаво те, що на церемонію парочка запросила й колишню дружину актора - Дженніфер Гарнер. Утім, вона не змогла приїхати. А з Дженніфер були її близнюки - Макс та Еммі.

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Також серед почесних гостей можна помітити актора Метта Деймона із дружиною Лусіаною Баррозу, режисера Кевіна Сміта, актора Джейсона Мьюза

Загалом, весілля відбулося у маєтку Аффлека у Райсборо, штат Джорджія. Локацію урочисто прикрасили. Довкола було безліч живих квітів.

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До вибору святкового вбрання закохані теж підійшли відповідально. Дженніфер Лопес одягнула на весілля розкішну білу сукню з довгою фатою. А от Аффлек обрав чорно-білий смокінг. До речі, гості також підбирали вбрання, аби бути одягненими в однакових кольорах з молодятами.

На святі подружжя так і випромінювало щастя. Закохані постійно обнімалися та обмінювалися поцілунками.

Зазначимо, 2002 року знаменитості вже зустрічалися та були заручені. Але тоді їхнє спільне життя не склалося. 2004 року вони розійшлися. Та через 17 років пара знову зійшлася. А 24 липня – на 52-річчя артистки – Аффлек освідчився своїй коханій.

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