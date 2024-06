Дженніфер Лопес і Бен Аффлек на межі розлучення: стала відома причина – ЗМІ

Американська співачка й акторка Дженніфер Лопес та її чоловік, актор Бен Аффлек проживають непрості часи.

Подейкують, пара готується до розлучення після своєї другої спроби возз'єднання. Так, інсайдер в коментарі виданню In Touch уже назвав причину. Як повідомляє джерело, криза у стосунках зірок почалася після виходу документального фільму Джей Ло.

"Знімання її документального фільму "The Greatest Love Story Never Told " були для них справжнім відкриттям", - зазначив інсайдер.

До того ж 51-річний Бен був шокований тим, як його дружина під час написання музичного альбому "This Is Me… Now" надавала авторам хітів його любовні листи, які він свого часу присвячував лише їй.

"Речі, які є приватними, я завжди вважав священними й особливими частково тому, що вони приватні", - зізнавався актор.

Дженніфер Лопес і Бен Аффлек / Фото: Associated Press

У результаті після знімань стрічки Бен і Джей Ло усвідомили, що занадто різні для того, щоб продовжувати роман. Тим паче Аффлек неодноразово наголошував, що хоче тримати особисте життя у таємниці, а Лопес навпаки – робити його публічним.

"Вони обидва сиділи склавши руки і усвідомлювали те, наскільки вони все ж різні. Хоча Дженніфер любить бути в центрі уваги, Бен волів би жити подалі від уваги. Зрештою, вони обидва просто хочуть від життя різних речей", - пояснив інсайдер.

Зазначимо, пара раніше вже розлучалася. Проте вони дали своєму коханню другий шанс і вдруге побралися в липні 2022 року. Вочевидь, шлюб пари не пройшов чергових випробувань.

