Дженніфер Лопес і Бен Аффлек опинилися на межі розлучення - ЗМІ

Співачка Дженніфер Лопес і актор Бен Аффлек, які лише декілька місяців тому одружилися, опинилися на межі розлучення.

За словами інсайдерів, криза у стосунках зіркової пари виникла через непорозуміння між мами Дженніфер і Бена, пише IBTimes з посиланням на National Enquirer.

Подейкують, що родина Аффлека не дуже задоволена вибором сина, тому побудувати дружні стосунки між батьками і не вдається. За словами деяких джерел, мати актора, Кріс Енн Болд, все ще на стороні колишньої дружини Бена, Дженніфер Гарнер.

Дженніфер Лопес і Бен Аффлек / Фото: OnTheJLo.com

"Їх (батьків - прим.ред.) тримають далеко один від одного, тому що Бен і Джей Ло знають, що швидше за все це буде третя світова війна, якщо їх посадять за один обідній стіл", - каже інсайдер.

Знайомі подружжя схвильовані, що така напруга може довести до розлучення пари.

"Джей Ло та Бен зараз вирішують безліч проблем. Серед друзів є серйозне занепокоєння, що вони можуть не впоратися у довгостроковій перспективі", - кажуть джерела.

Натомість, на публіці Дженніфер Лопес та Бен Аффлек виглядають щасливими, Нещодавно подружжя помітили на побаченні на Бродвеї.

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