Дженніфер Лопес і Бен Аффлек підписали шлюбний контракт, де зазначили ціну зради

Співачка Дженніфер Лопес і Бен Аффлек домовилися про певні умови у шлюбі.

Щасливе подружжя, Дженніфер Лопес і Бен Аффлек, у серпні приголомшило шанувальників розкішним весіллям. Парі знадобилося майже 20 років, аби нарешті узаконити стосунки, тому до шлюбу вони підійшли серйозно.

Аби убезпечити себе від небажаних неприємностей, Бен та Дженніфер уклали шлюбну угоду. Як повідомили інсайдери виданню Мarca, Лопес побоюється, що може набриднути чоловіку і тому додала до контракту пункт про зраду.

Так, у разі зради Бен має виплатити Дженніфер п'ять мільйонів доларів, теж саме стосується і співачки.

Дженніфер Лопес і Бен Аффлек / Фото: OnTheJLo.com

За словами інсайдера, договорі став вимушеною умовою, адже подружжя відчуває серйозний тиск з боку інших людей.

"Дженніфер намагається зберігати стосунки цікавими. Вона не планує розлучатися через декілька тижнів після одруження, та свідомо ставиться до того, що люди кажуть про них", - сказав інсайдер.

Нагадаємо, нещодавно Дженніфер Лопес під час поїздки у Париж показала у ванній милі халати для подружжя.

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