Дженніфер Лопес і Бен Аффлек подають документи на розлучення після майже двох років шлюбу – ЗМІ

Американська попзірка Дженніфер Лопес та голлівудський актор Бен Аффлек, чутки про розлучення яких ширяться ще з травня, більше не разом.

Про це повідомляє низка інсайдерів у коментарі виданню Daily Mail. Джерела стверджують, що пара після кризи у стосунках і спробах її владнати таки офіційно подає заяву на розлучення і навіть підготувала відповідні папери ще місяць тому. І додають, що зараз знаменитості готуються публічно зробити заяву про їхнє рішення.

"Всі документи на розлучення вже оформлені місяць тому, але не подані... Вони чекають правильного моменту, щоб про це заявити. Тоді вони зроблять спільну заяву, в якій пояснюватимуть, що вони мали шалені почуття одне до одного, тому так боролися за кохання, щоб все стало на свої місця, але їм так і не вдалося", - розповідає інсайдер.

Дженніфер Лопес і Бен Аффлек / Фото: Associated Press

Тим часом інше джерело повідомляє, що вони "не змогли дійти компромісу" й "те, що вони мали раніше, просто зникло".

До слова, останнім часом пара дійсно регулярно підігрівала чутки про розлучення своєю неоднозначною поведінкою. Зокрема, зірки припинили разом відвідувати публічні заходи, роз'їхалися, продавши свій розкішний маєток, та навіть зняли обручки з весілля. А нещодавно Дженніфер Лопес з розмахом відгуляла свій день народження у стилі відомого телесеріалу і не запросила на вечірку Бена Аффлека. Попри все, жоден з подружжя не дає офіційних коментарів з приводу розлучення.

Дженніфер Лопес у стилі "Бріджертонів" гучно відсвяткувала день народження

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