Дженніфер Лопес і Бен Аффлек позбуваються спільного майна за кругленьку суму

Американська співачка й акторка Дженніфер Лопес з чоловіком, голлівудським актором Беном Аффлеком на тлі чуток про розлучення продають будинок за приголомшливу суму.

Так, парочка позбувається свого розкішного маєтку в Лос-Анджелесі, який вони придбали у минулому році. Про це повідомляє інсайдер у коментарі Daily Mail. Так, зірки таємно домовилися з рієлтором про всі умови й хочуть спекатися будинку за близько 60 млн доларів. Відповідне оголошення є на сайті Zillow. Джерело пояснює, що раніше нерухомість була знята з продажу, проте зараз зірки поновили статус і вже було декілька оглядів маєтку.

Будинок Дженніфер Лопес і Бена Аффлека. Фото: скриншот Zillow

Будинок Дженніфер Лопес і Бена Аффлека. Фото: скриншот Zillow

Зазначається, що у резиденції знаменитостей налічується 17 спалень і 30 ванних кімнат, а поблизу є гостьовий пентгаус, паркінг, відкритий спортивний комплекс, величезний басейн тощо. Загальна площа складає понад 3.5 тис. кв м.

Зараз пара живе окремо. Так, Лопес у пошуку нового будинку для неї та дітей, а Аффлек орендує житло за 100 тис. дол. на місяць у Брентвуді, поруч зі своєю колишньою дружиною Дженніфер Гарнер.

До речі, нещодавно Дженніфер Лопес різко відреагувала на чутки про розлучення з чоловіком.

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