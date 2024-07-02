Дженніфер Лопес і Бен Аффлек розлучилися після майже двох років шлюбу – ЗМІ

Американська попзірка Дженніфер Лопес та голлівудський актор Бен Аффлек, які перебували на межі розлучення, таки розірвали шлюб.

Принаймні, саме так виданню Page Six стверджує інсайдер, що наближений до оточення знаменитостей. Пара нібито не разом ще від березня цього року. Тим не менш, про розлучення Лопес та Аффлек не квапляться повідомляти. Після розриву актор, як стверджує джерело, "дуже захищає співачку".

Дженніфер Лопес і Бен Аффлек / Фото: Associated Press

Наразі ані Бен Аффлек, ані Джей Ло не дають офіційних коментарів про їхнє розлучення. Тим не менш, чутки про негаразди в їхньому шлюбі ширяться ще від травня. Пара разом припинила з'являтися на офіційних заходах. Окрім того, вони виставили на продаж сімейне гніздечко, яке придбали лише рік тому. Також зазначається, що актор та співачка не живуть разом. До речі, раніше інсайдери розповідали, чому в стосунках виникли проблеми та чому вони не можуть із ними миритися.

Дженіфер Лопес вийшла заміж у сукні українського бренду

Нагадаємо, нещодавно український актор Віталій Салій оголосив про розлучення з дружиною-росіянкою. Пара прожила в шлюбі 10 років та має спільного сина.

Читайте також: