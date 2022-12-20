Дженніфер Лопес і Бен Аффлек заспівали дуетом та поцілувалися перед публікою на різдвяній вечірці

Співачка і акторка Дженніфер Лопес та голлівудський актор Бен Аффлек потішили прихильників спільним виступом на одній з різдвяних вечірок.

Зіркове подружжя відвідало світський захід, на якому виконавиця заспівала декілька новорічних хітів. Під час виконання пісні "By Christmas Eve" Джона Ледженда до зірки приєднався її чоловік.

Після зворушливого дуету Бен та Дженніфер ніжно поцілувалися на очах у публіки, що викликало оплески у глядацькому залі. Відео з вечірки одразу з'явилося на фан-акаунтах подружжя в Мережі.

На вечірці Дженніфер засяяла у зелено-золотій сукні, яку вона доповнила екстравагантним діамантовим кольє. А волосся співачки було зібрано у високу зачіску. А ось Бен обрав для спільного виходу з дружиною більш стриманий образ - чорний піджак зверху на чорну футболку.

Нагадаємо, нещодавно Дженніфер Лопес та Бен Аффлека заскочили під час романтичної прогулянки містом.

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