Дженніфер Лопес і Бена Аффлека заскочили за палкими поцілунками під час побачення у Лос-Анджелесі

Американська співачка Дженніфер Лопес, яка нещодавно обматюкала фанатку свого чоловіка Бена Аффлека, сходила на осіннє романтичне побачення з обранцем.

Так, в об'єктив іноземних папараці пара потрапила під час чергової ранкової прогулянки у Лос-Анджелесі. У кадрі подружжя щасливо усміхалося та щось обговорювало. Вони не приховували своїх почуттів. Під час побачення закохані трималися за руки, обіймалися та пристрасно цілувалися. Вочевидь Лопес з чоловіком гарно провели час разом.

Дженніфер Лопес і Бен Аффлек

До слова, для виходу пара обрала невимушений стиль одягу. Зокрема, на 54-річній Джей Ло можна побачити довгий кардиган кремового кольору з поясом, одягнутий на футболку, і світлі джинси. З аксесуарів артистка обрала сонцезахисні окуляри. Молодший на декілька років Аффлек обрав для свого образу світлі штани і футболку з курткою одного кольору.

Нагадаємо, нещодавно Дженніфер Лопес показала шанувальникам їхній з Беном Аффлеком маєток у Беверлі-Гіллз. Розкішний будинок площею понад 4 тисячі квадратних метрів обійшовся подружжю у 61 мільйон доларів.

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