Дженніфер Лопес на архівному фото приголомшила схожістю з батьком: "Як близнюки"

Артитска привітала тата з Днем батька.

Американська поп-зірка Дженніфер Лопес як і більшість своїх колег долучилася до святкування всесвітнього Дня батька.

Так, на честь свята 51-річна зірка у своєму Instagram опублікувала рідкісні фото, на яких постала разом з батьком Девідом.

На одній зі світлин, зроблених у теперішній час, артистка позує поруч з татом, посімхаючись у камеру.

instagram.com/jlo

Під фото Дженніфер написала теплі слова привітання батьку, зауваживши, що дуже його любить.

"Тато, не вистачає слів, щоб описати те, що ти для мене значиш. Я люблю тебе завжди...усіма способами! Щасливого Дня батька - всім чудовим татусямо, які щодня поруч зі своїхми малюками! Ви потрібні, ціннні і улюблені більше, ніж ви, ймовірно, думаєте. Ми вітаємо вас!", - зазначила під фото Лопес.

Але більшої уваги шанувальників викликало архівне фото співачки з татом, на якому вона зафільмована ще зовсім маленькою.

instagram.com/jlo

Підписники у коментарях до знімків одноголосно відзначили схожість Дженніфер з батьком, зазначивши, що він має гарний вигляд на свій вік.

Оце так! Ти так хожа на нього!

Ми дізналися, що ви весь цей час були близнюками з вашим татом!

Ого! Так ви як близнюки!

Ви неймовірно схожі з батьком!

Нагадаємо, не так давно стало відомо, що Дженніфер Лопес відновила стосунки з актором Беном Аффлеком, з яким була заручена 17 років тому, але незадовго до весілля розійшлася. Так, днями пару заскочили за палкими поцілунками у Малібу.

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