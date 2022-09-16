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Дженніфер Лопес на звабливому відео з ванни показала, як відпочиває у Парижі

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Дженніфер Лопес на звабливому відео з ванни показала, як відпочиває у Парижі

Дженніфер Лопес / Фото: Associated Press

Співачка Дженніфер Лопес у свої 53-роки й досі змушує серця шанувальників битися частіше.

Акторка та співачка Дженніфер Лопес приділяє неабияку увагу догляду за собою. Зірка активно займається спортом, правильно харчується та не нехтує косметичними процедурами.

У новому відео в Instagram Джей Ло дозволила шанувальникам подивитися на свою beauty-рутину під час поїздки до Франції. На сторінці свого косметичного бренду співачка поділилася відвертими кадрами з ванни. На них 53-річна Лопес позувала оголена у дзеркалі. 

"Догляд за собою у Парижі завжди гарна ідея", - підписала відео Дженніфер. 

Також Лопес, яка нещодавно відсвяткувала розкішне весілля із Беном Аффлеком, показала милі банні халати із написом: "Просто одружені".

У коментарях під відео шанувальники зірки відмітили, що Джей Ло має приголомшливий вигляд та оцінили парне вбрання закоханих.

  • Це так мило! Джен просто красотка!
  • Вау! Просто подивіться на неї!
  • Міссіс Дженніфер Аффлек ви неперевершена!

Нагадаємо, що після весілля подружжя вирушило у медовий місяць до Італії, де проводили час на яхті на озері Комо.

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