Дженніфер Лопес на звабливому відео з ванни показала, як відпочиває у Парижі

Співачка Дженніфер Лопес у свої 53-роки й досі змушує серця шанувальників битися частіше.

Акторка та співачка Дженніфер Лопес приділяє неабияку увагу догляду за собою. Зірка активно займається спортом, правильно харчується та не нехтує косметичними процедурами.

У новому відео в Instagram Джей Ло дозволила шанувальникам подивитися на свою beauty-рутину під час поїздки до Франції. На сторінці свого косметичного бренду співачка поділилася відвертими кадрами з ванни. На них 53-річна Лопес позувала оголена у дзеркалі.

"Догляд за собою у Парижі завжди гарна ідея", - підписала відео Дженніфер.

Також Лопес, яка нещодавно відсвяткувала розкішне весілля із Беном Аффлеком, показала милі банні халати із написом: "Просто одружені".

У коментарях під відео шанувальники зірки відмітили, що Джей Ло має приголомшливий вигляд та оцінили парне вбрання закоханих.

Це так мило! Джен просто красотка!

Вау! Просто подивіться на неї!

Міссіс Дженніфер Аффлек ви неперевершена!

Нагадаємо, що після весілля подружжя вирушило у медовий місяць до Італії, де проводили час на яхті на озері Комо.

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