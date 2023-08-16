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Дженніфер Лопес ніжно привітала Бена Аффлека з 51-річчям та заспівала йому про кохання

Автор
Валерія СулимаВалерія Сулима
Дата публікації
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Дженніфер Лопес ніжно привітала Бена Аффлека з 51-річчям та заспівала йому про кохання

Дженніфер Лопес та Бен Аффлек / Фото: Associated Press

Знаменитість показала, як вони разом з чоловіком провели святковий день.

Американська співачка та акторка Дженніфер Лопес ніжно привітала чоловіка, голлівудського актора Бена Аффлека, з днем народження.

Так, артисту виповнився 51 рік. У святковий день Лопес присвятила зворушливий допис Аффлеку в Instagram. Знаменитість опублікувала відео, де вони з чоловіком їхали в автівці. Подружжя разом співало пісню Сема Кука Wonderful World.

Під роликом Дженніфер ніжно звернулася до Бена та зазначила, що неабияк кохає його: "Бене… З днем ​​народження. Я тебе кохаю!".

Дженніфер Лопес показала, як Бена Аффлека вітала з днем народження

Дженніфер Лопес показала, як Бена Аффлека вітала з днем народження

Загалом, святковий день закохані, ймовірно, провели в компанії одне одного. Подружжя в автівці їхало святкувати 51-річчя Аффлека.

До слова, прихильники у коментарях була неабияк зворушені. Вони зазначили, що завдяки Бену та Дженніфер вірять в справжнє кохання. Окрім того, фани зажадали почути, як співає Аффлек.

  • Ви двоє – це причина, чому я вірю в справжнє кохання!
  • Дайте почути, як Бен співає, ми хочемо почути цей ангельський голос!
  • Прекрасна пара, нехай вони будуть щасливі ще багато років!

Нагадаємо, нещодавно Дженніфер Лопес похизувалася природною красою. Знаменитість показалася без жодної краплі декоративної косметики та без фотошопу.

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Дата публікації
Перегляди
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