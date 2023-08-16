Дженніфер Лопес ніжно привітала Бена Аффлека з 51-річчям та заспівала йому про кохання

Знаменитість показала, як вони разом з чоловіком провели святковий день.

Американська співачка та акторка Дженніфер Лопес ніжно привітала чоловіка, голлівудського актора Бена Аффлека, з днем народження.

Так, артисту виповнився 51 рік. У святковий день Лопес присвятила зворушливий допис Аффлеку в Instagram. Знаменитість опублікувала відео, де вони з чоловіком їхали в автівці. Подружжя разом співало пісню Сема Кука Wonderful World.

Під роликом Дженніфер ніжно звернулася до Бена та зазначила, що неабияк кохає його: "Бене… З днем ​​народження. Я тебе кохаю!".

Дженніфер Лопес показала, як Бена Аффлека вітала з днем народження

Загалом, святковий день закохані, ймовірно, провели в компанії одне одного. Подружжя в автівці їхало святкувати 51-річчя Аффлека.

До слова, прихильники у коментарях була неабияк зворушені. Вони зазначили, що завдяки Бену та Дженніфер вірять в справжнє кохання. Окрім того, фани зажадали почути, як співає Аффлек.

Ви двоє – це причина, чому я вірю в справжнє кохання!

Дайте почути, як Бен співає, ми хочемо почути цей ангельський голос!

Прекрасна пара, нехай вони будуть щасливі ще багато років!

Нагадаємо, нещодавно Дженніфер Лопес похизувалася природною красою. Знаменитість показалася без жодної краплі декоративної косметики та без фотошопу.

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