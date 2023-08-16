Дженніфер Лопес ніжно привітала Бена Аффлека з 51-річчям та заспівала йому про кохання

Знаменитість показала, як вони разом з чоловіком провели святковий день.
Американська співачка та акторка Дженніфер Лопес ніжно привітала чоловіка, голлівудського актора Бена Аффлека, з днем народження.
Так, артисту виповнився 51 рік. У святковий день Лопес присвятила зворушливий допис Аффлеку в Instagram. Знаменитість опублікувала відео, де вони з чоловіком їхали в автівці. Подружжя разом співало пісню Сема Кука Wonderful World.
Під роликом Дженніфер ніжно звернулася до Бена та зазначила, що неабияк кохає його: "Бене… З днем народження. Я тебе кохаю!".
Загалом, святковий день закохані, ймовірно, провели в компанії одне одного. Подружжя в автівці їхало святкувати 51-річчя Аффлека.
До слова, прихильники у коментарях була неабияк зворушені. Вони зазначили, що завдяки Бену та Дженніфер вірять в справжнє кохання. Окрім того, фани зажадали почути, як співає Аффлек.
- Ви двоє – це причина, чому я вірю в справжнє кохання!
- Дайте почути, як Бен співає, ми хочемо почути цей ангельський голос!
- Прекрасна пара, нехай вони будуть щасливі ще багато років!
Нагадаємо, нещодавно Дженніфер Лопес похизувалася природною красою. Знаменитість показалася без жодної краплі декоративної косметики та без фотошопу.
Читайте також: