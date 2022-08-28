Дженніфер Лопес обурена, що хтось злив її пісню і танець для Аффлека на весіллі

Їхнє казкове весілля, яке відбулося тиждень тому у маєтку Бена Аффлека у Джорджії, з захватом обговорюють й досі.

Втім, не обійшлося і без сумних подій. Так, Дженніфер Лопес для свого чоловіка на весіллі підготувала сюрприз – зробила постановку з балетом і заспівала йому пісню. Однак відео з сюрпризом хтось невідомий потайки зняв і продав пресі, що дуже засмутило зірку.

"Це зняли без дозволу. Крапка. Той, хто це зробив, скористався нашим особистим моментом. Я не знаю, звідки ви все це берете, бо ми мали угоду про нерозголошення і ми попросили всіх нічого не розповідати про наше весілля. Це було вкрадено без нашої згоди та продано за гроші, – прокоментувала інцидент Лопес.

На відео Джей Ло у сукні-рибці разом з балетом активно танцює та співає, поки її чоловік сидить просто перед нею на стільці та з захопленням спостерігає за дійством, пише видання TMZ.

Нагадаємо, що Дженніфер Лопес та Бен Аффлек місяць тому таємно побралася у Лас-Вегасі, а згодом з розмахом організувала другу весільну церемонію у маєтку Аффлека у Джорджії.

Як відомо, 2002 року знаменитості вже зустрічалися та були заручені. Але тоді їхнє спільне життя не склалося. 2004 року вони розійшлися. Та через 17 років пара знову зійшлася. А 24 липня – на 52-річчя артистки – Аффлек освідчився своїй коханій.

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