Дженніфер Лопес після двох років шлюбу офіційно подала на розлучення з Беном Аффлеком

Американська співачка Дженніфер Лопес подала на розлучення з чоловіком, голлівудським актором Беном Аффлеком.

Так, найгірші побоювання прихильників зіркової пари таки справдилися. Журналісти видання TMZ дізналися, що Джей Ло 20 серпня подала документи на розлучення з чоловіком до Вищого суду округу Лос-Анджелес. Що цікаво, це зробив не адвокат співачки, а вона самостійно.

Дженніфер Лопес і Бен Аффлек / Фото: Associated Press

Виконавиця також вказала, що фактичною датою розірвання стосунків з актором є 26 квітня цього року. До слова, тоді саме до ЗМІ потрапила інформація, що у пари серйозні негаразди в шлюбі. Згідно з документами, Дженніфер Лопес не намагатиметься налагодити взаємини і просить Бена Аффлека цього теж не робити.

До речі, джерело видання стверджує, що подружжя після весілля не укладало шлюбний договір. Очевидно, вони вважали, що не розлучатимуться. Тож, всі їхні заробітки за два роки шлюбу вважаються спільними. Як Джей Ло та Бен Аффлек ділитимуть кошти – невідомо, однак за законом подружжя може претендувати на рівну долю.

Дженніфер Лопес та Бен Аффлек / Фото: Associated Press

Зазначимо, вперше Лопес та Аффлек намагалися створити сім'ю 2002 року, саме тоді пара заручилися. Однак вже через рік закохані розірвали стосунки. Майже через 20 років пара зійшлася знову. У липні 2022 року актор та співачка відгуляли гучне весілля у Лос-Анджелесі. Навесні цього року до ЗМІ потрапила інформація, що подружжя перебуває на межі розлучення. Лопес та Аффлек ці чутки не коментували, однак своєю поведінкою давали зрозуміти, що дійсно не все гаразд. То пара виставила на продаж спільний будинок, то співачка відгуляла день народження без чоловіка. Врешті, здогадки таки виявилися правдивими.

Дженніфер Лопес у стилі "Бріджертонів" гучно відсвяткувала день народження

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