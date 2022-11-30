Дженніфер Лопес поділилася, як тяжко переживала розрив з Аффлеком: "Думала, що помру"

Артистка розповіла, як відреагувала на розрив з коханим 17 років тому.

Акторка та співачка Дженніфер Лопес пригадала, як 17 років тому розійшлася з актором Беном Аффлеком.

Знаменитість зізналась, що розрив був для неї не з простих. Артистка зізналась, що тоді їй навіть жити не хотілося, адже вона вважала це найбільшим горем у її житті. Та, попри розрив, Аффлек підтримував колишню і обіцяв, що завжди буде поруч.

"Коли ми скасували весілля 18 років тому, це було найбільше горе у моєму житті. Чесно кажучи, я думала, що помру", - поділилася Лопес в інтерв'ю Зейн Лоу для Apple Music One.

Після розриву з Аффлеком всі ці роки Дженніфер намагалася віднайти своє щастя. Співачка навіть гадки не мала, що знову буде разом з Беном, а згодом – взагалі вийде за нього заміж. Тож, нині закохані цінують одне одного і розуміють, що "другий шанс" їм випав не просто так.

Бен Аффлек, а поруч з ним Дженніфер Лопес / Фото: Getty Images

"Це зовсім не те, що було багато років тому. Ми більше цінуємо одне одного. Отримати другий шанс - бути поряд із коханою людиною – рідкісна можливість, і ми не приймаємо це як належне", - прокоментувала Лопес.

Нагадаємо, нещодавно Дженніфер пояснила, що означає загадковий напис на каблучці, яку їй подарував Бен. Виявляється, це таємниче послання, адресоване виконавиці.

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