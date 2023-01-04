Дженніфер Лопес показала раніше небачені фото з весілля з Беном Аффлеком

Виконавиця показала, яким для неї був 2022 рік.

Популярна співачка Дженніфер Лопес підбила підсумки минулого року та похизувалася яскравими моментами, які їй подарував 2022 рік.

В Instagram знаменитість опублікувала слайд-шоу, де показала, яким для неї був минулий рік. Звісно ж, у короткому ролику було чимало знімків з актором Беном Аффлеком. Артистка показала їхні романтичні знімки, а також раніше небачені фото з весілля.

Дженніфер Лопес і Бен Аффлек / Фото: instagram.com/jlo

"2022 рік був одним із найкращих! Я не можу дочекатися, що буде 2023 року", - поділилася виконавиця.

Дженніфер Лопес і Бен Аффлек / Фото: instagram.com/jlo

Не лише знімками з весілля Джей Ло поділилася. Вона показала обручку, яку їй подарував Бен Аффлек.

Дженніфер Лопес / Фото: instagram.com/jlo

Також виконавиця показала різноманітні кадри зі своїх виступів та фотосесій для популярних глянців. Окрім цього, артистка додала до слайд-шоу відео та фото особливих для неї миттєвостей, пов'язаних з сім'єю.

Нагадаємо, раніше Дженніфер Лопес хизувалася, як у сімейному колі святкувала Різдво. Знаменитість ретельно підготувалася та навіть обрала тематику свята.

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