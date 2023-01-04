Дженніфер Лопес показала раніше небачені фото з весілля з Беном Аффлеком

Виконавиця показала, яким для неї був 2022 рік.
Популярна співачка Дженніфер Лопес підбила підсумки минулого року та похизувалася яскравими моментами, які їй подарував 2022 рік.
В Instagram знаменитість опублікувала слайд-шоу, де показала, яким для неї був минулий рік. Звісно ж, у короткому ролику було чимало знімків з актором Беном Аффлеком. Артистка показала їхні романтичні знімки, а також раніше небачені фото з весілля.
"2022 рік був одним із найкращих! Я не можу дочекатися, що буде 2023 року", - поділилася виконавиця.
Не лише знімками з весілля Джей Ло поділилася. Вона показала обручку, яку їй подарував Бен Аффлек.
Також виконавиця показала різноманітні кадри зі своїх виступів та фотосесій для популярних глянців. Окрім цього, артистка додала до слайд-шоу відео та фото особливих для неї миттєвостей, пов'язаних з сім'єю.
Нагадаємо, раніше Дженніфер Лопес хизувалася, як у сімейному колі святкувала Різдво. Знаменитість ретельно підготувалася та навіть обрала тематику свята.
Читайте також: