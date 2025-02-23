Дженніфер Лопес показала рідкісні фото з двійнятами і ніжно привітала їх з 17-річчям

Знаменитість продемонструвала, як її діти змінювалися з роками.

Американська співачка та акторка Дженніфер Лопес оголосила про важливе свято в її родині. Діти знаменитості святкують день народження.

Так, двійнятам, яких виконавиця народила від співака Марка Ентоні, виповнюється вже 17 років. Тож, з нагоди особливої дати Джей Ло присвятила синові та доньці святковий допис в Instagram.

Співачка продемонструвала, як Макс та Еммі змінювалися з роками. Зокрема, зірка опублікувала як архівні кадри двійнят, так і свіжі. Окрім того, Лопес зазначила, що безмежно любить своїх дітей.

"17! Я люблю вас безмежно", - адресувала дітям артистка.

Дженніфер Лопес показалася з 17-річними двійнятами та привітала їх з особливим святом

Зазначимо, Дженніфер Лопес народила двійнят 22 лютого 2008 року. Батьком дітей став співак Марк Ентоні, за якого артистка вийшла заміж 5 червня 2004 року. Пара оголосила про розрив 2011 року, а вже 2014-го офіційно розлучилися.

Нагадаємо, нещодавно колишня дружина нардепа Миколи Тищенка відсвяткувала день народження їхнього спільного сина. Також Алла Барановська показала, як Давид змінювався з роками.

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