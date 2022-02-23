Дженніфер Лопес показала себе вагітну на зворушливому архівному відео

Артистка привітала двійнят з 14-річчям.

Відома американська співачка та акторка Дженніфер Лопес відсвяткувала день народження своїх дітей.

Так, двійнятам зірки дітей Еммі та Максиміліану виповнилося 14 років. З цієї нагоди виконавиця поділилася зворушливим відео, у якому зібрано рідкісні фото та ролики з іменинниками. Зокрема, Джей Ло показала себе вагітну, а також архівні й сучасні кадри з дітьми. На них можна побачити, наскільки сильно артистка любить своїх чад та чудові стосунки між двійнятами.

"Мої діти, мої сонечки, мої улюблені. З днем народження моїх двох кокосиків #MaxAndLulu. Ви навчили мене справжньому сенсу життя і назавжди змінили мене найдивовижнішим чином… Я дуже вдячна вам обом!!! Я лише сподіваюся, що можу бути половиною того благословення, яким ви були в моєму житті. Цей день 14 років тому завжди символізував для мене перший день решти мого життя. Максе і Лулу, я любитиму вас вічно і на віки віків", – написала зірка.

Зауважимо, співачка народила двійнят 22 лютого 2008 року від колишнього третього чоловіка Марка Ентоні. Вони були у шлюбі від 2004 до 2011 року. Зараз виконавиця зустрічається з голлівудським актором Беном Аффлеком.

Бен Аффлек і Дженніфер Лопес / Associated Press

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