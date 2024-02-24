Дженніфер Лопес показала своїх підрослих двійнят та розсекретила, що їм подарувала з нагоди 16-річчя

Американська співачка та акторка Дженніфер Лопес розповіла про свято у родині. Її двійнята Макс та Еммі 22 лютого відсвяткували день народження.

Дітям співачки виповнилося 16 років. З цієї нагоди Дженніфер присвятила іменинникам допис в Instagram і показала, як їх привітала. Так, зірка організувала святкову подорож до Японії, де вони присвятили час виключно родині. Зокрема, Лопес з двійнятами відвідали безліч цікавих місць, закладів харчування з національною кухнею, приміряли традиційний одяг і познайомилися з тамтешніми звичаями.

Дженніфер Лопес організувала святкову подорож для дітей / Фото: instagram.com/jlo

Дженніфер Лопес організувала святкову подорож для дітей / Фото: instagram.com/jlo

Дженніфер Лопес організувала святкову подорож для дітей / Фото: instagram.com/jlo

Дженніфер Лопес організувала святкову подорож для дітей / Фото: instagram.com/jlo

До слова, у день народження вся родина спільно повечеряла. У відповідному японському стилі був оформлений і торт іменинників. Позаду них виднілися кульки.

Дженніфер Лопес організувала святкову подорож для дітей / Фото: instagram.com/jlo

Дженніфер Лопес організувала святкову подорож для дітей / Фото: instagram.com/jlo

Макс та Еммі були неймовірно вдячними за цю подорож мамі й зазначили, що "ще ніколи не були такими враженими".

"16. Святкова подорож з нагоди дня народження", - написала під кадрами знаменитість.

Дженніфер Лопес організувала святкову подорож для дітей / Фото: instagram.com/jlo

Дженніфер Лопес організувала святкову подорож для дітей / Фото: instagram.com/jlo

Дженніфер Лопес організувала святкову подорож для дітей / Фото: instagram.com/jlo

Своєю чергою, прихильники Дженніфер Лопес замилували привітаннями її дітей у коментарях. І зазначили, що син співачки – копія його батька співака Марка Ентоні:

Занадто мило! З днем народження обох!

Макс – справжня копія свого батька Марка Ентоні! Вони однакові

Така особлива! Найкраща мама

З днем народження! Не можу повірити, що вам 16!

Нагадаємо, нещодавно акторка Сара Джессіка Паркер також вперше за тривалий час показалася з 21-річним сином-красенем і чоловіком.

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