Дженніфер Лопес показала, який має вигляд зсередини їхній з Аффлеком маєток за 60 мільйонів доларів

Співачка та акторка Дженніфер Лопес дозволила зазирнути до свого з чоловіком, американським актором Беном Аффлеком, маєтку й приголомшила фанів інтер’єром.

На віллі у Беверлі-Гіллз, придбаної за майже 61 мільйон доларів, переважають світлі відтінки. Зокрема, простір заповнений світлою фурнітурою з відтінками срібла та золота.

Кухню можна розглянути на тлі, коли зірка у фотоблогу хизувалася власним брендом алкоголю та готувала на основі нього коктейлі.

Джей Ло приголомшила інтер'єром свого маєтку за 60 мільйонів доларів

Зрештою, з кухні Джей Ло перемістилася до вітальні з каміном. На одному з кадрів можна побачити неймовірний вид з тераси, яка веде до величезного басейну. У розмові за келихом авторського напою, співачка поділилася підготовкою до одного зі світських заходів, який вже минув, роздумувала над життям і побажала всім гарних вихідних.

Дженніфер Лопес та Бен Аффлек / Фото: instagram.com/jlo

До слова, маєток був придбаний подружжям Дженніфер Лопес і Беном Аффлеком на початку цього літа. Він займає площу понад 4 тисячі квадратних метрів і налічує 12 спалень, 24 ванні кімнати, гараж на 12 автівок і паркінг на 80. На території також розташований спортивний комплекс, гостьовий пентгаус площею близько 500 квадратних метрів і декілька будиночків для охорони.

Нагадаємо, нещодавно бізнесвумен Даша Кацуріна разом зі своїм обранцем, шоуменом Володимиром Дантесом, і дітьми від ексчоловіка Міші Кацуріна переїхали до нового будинку. Даша у перші дні переїзду одразу поділилася фото з нового помешкання.

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