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Дженніфер Лопес показала, який має вигляд зсередини їхній з Аффлеком маєток за 60 мільйонів доларів

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Валерія ГажалаВалерія Гажала
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Дженніфер Лопес показала, який має вигляд зсередини їхній з Аффлеком маєток за 60 мільйонів доларів

Дженніфер Лопес та Бен Аффлек / Фото: Associated Press

Маєток подружжя оздоблений золотими та срібними елементами.

Співачка та акторка Дженніфер Лопес дозволила зазирнути до свого з чоловіком, американським актором Беном Аффлеком, маєтку й приголомшила фанів інтер’єром.

На віллі у Беверлі-Гіллз, придбаної за майже 61 мільйон доларів, переважають світлі відтінки. Зокрема, простір заповнений світлою фурнітурою з відтінками срібла та золота.

Кухню можна розглянути на тлі, коли зірка у фотоблогу хизувалася власним брендом алкоголю та готувала на основі нього коктейлі.

Джей Ло приголомшила інтер'єром свого маєтку за 60 мільйонів доларів

Джей Ло приголомшила інтер'єром свого маєтку за 60 мільйонів доларів

Зрештою, з кухні Джей Ло перемістилася до вітальні з каміном. На одному з кадрів можна побачити неймовірний вид з тераси, яка веде до величезного басейну. У розмові за келихом авторського напою, співачка поділилася підготовкою до одного зі світських заходів, який вже минув, роздумувала над життям і побажала всім гарних вихідних.

Дженніфер Лопес та Бен Аффлек / © instagram.com/jlo
Дженніфер Лопес та Бен Аффлек / Фото: instagram.com/jlo

До слова, маєток був придбаний подружжям Дженніфер Лопес і Беном Аффлеком на початку цього літа. Він займає площу понад 4 тисячі квадратних метрів і налічує 12 спалень, 24 ванні кімнати, гараж на 12 автівок і паркінг на 80.  На території також розташований спортивний комплекс, гостьовий пентгаус площею близько 500 квадратних метрів і декілька будиночків для охорони.

Нагадаємо, нещодавно бізнесвумен Даша Кацуріна разом зі своїм обранцем, шоуменом Володимиром Дантесом, і дітьми від ексчоловіка Міші Кацуріна переїхали до нового будинку. Даша у перші дні переїзду одразу поділилася фото з нового помешкання.

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Дата публікації
Перегляди
2068
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