Дженніфер Лопес потоваришувала із колишньою Бена Аффлека: "Готуються обмінятися подарунками на Різдво"

Співачка та акторка Дженніфер Лопес змогла потоваришувати із колишньою дружиною Бена Аффлека, акторкою Дженніфер Гарнер.

Поки хтось шукає привід для ворожнечі, Джей Ло демонструє, які теплі відносини їй вдалося побудувати із екскоханою свого чоловіка. Дві зірки, на диво, чудово порозумілися та з повагою ставляться одна до одної, особливо після весілля Лопес і Аффлека.

Дженніфер Лопес і Бен Аффлек / Фото: OnTheJLo.com

За словами інсайдерів HollywoodLife, Гарнер та Лопес планують зустрітися на різдвяні свята та вже обирають одна одній подарунки.

"Цьогоріч вони готуються обмінятися подарунками на Різдво, у них відмінне порозуміння. Через дітей вони відчувають справжню взаємну повагу та вдячність", - каже джерело.

Також другий інсайдер відмітив, що зараз дружба між двома Джен дійсно стала набагато глибше.

"Джей Ло така вдячна, що за останні кілька місяців її дружба з Джен стала набагато міцнішою. Вони зблизилися після того, як вона і Бен відновили свій роман, але дружба Джей Ло і Джен безперечно поглиблюється. Вона отримала свій казковий кінець і вдячна за те, що у неї склався справді чудовий зв'язок з Джен. Вони чудово ладнають, і все дійсно не може бути кращим", - говорить інсайдер.

Бен Аффлек і Дженніфер Гарнер / Фото: Associated Press

Нагадаємо, Бен Аффлек був одружений на Дженніфер Гарнер протягом 13 років. Колишнє подружжя також має трьох спільних дітей: Вайолет Енн, Серафіну Роуз Елізабет та Семюеля Гарнера.

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