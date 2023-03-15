Дженніфер Лопес позувала без макіяжу і показала особливу прикрасу, присвячену Бену Аффлеку

Акторка та співачка Дженніфер Лопес продемонструвала милу прикрасу, яка присвячена її чоловіку, актору Бену Аффлеку.

Особливий аксесуар фани змогли побачити на новому відео, яке зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. У ролику 53-річна Дженніфер з'явилася без макіяжу одразу після душу, щоб показати свій догляд за обличчям та прорекламувати свій бренд косметики.

На шиї у знаменитості шанувальники побачили золотий ланцюжок з іменем "Бен" та маленьким сердечком. Символічна прикраса здалася фанам Лопес дуже милою.

Зазначимо, що прикраса не єдина річ на тілі зірки, яка нагадує їй про чоловіка. Адже після одруження Бен та Дженніфер зробили парні тату у неочікуваних місцях. Так, Джей Ло нанесла малюнок просто біля серця.

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