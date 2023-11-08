Дженніфер Лопес публічно обматюкала фанатку Аффлека, яка до нього залицялася

Відео з реакцією Джей Ло на настирливу прихильницю чоловіка з'явилося у Мережі.

Американська співачка Дженніфер Лопес не з тих жінок, які спокійно спостерігатимуть, як до її чоловіка залицяється інша.

Що днями й продемонструвала просто посеред вулиці. Так, вихідними Лопес з чоловіком, актором Беном Аффлеком та дітьми артистки вечеряли в одному з ресторанів Лос-Анджелеса.

Після вечері родина вирушила до авто, де Аффлек галантно відкрив двері дружині та її дитині. Коли ж актор зачинив двері, повз проїжджала його шанувальниця, яка вигукнула: "Бене, я тебе кохаю". У цей момент, схоже, в Джей Ло увімкнулася Jenny from the Block (Дженні з району – прим.ред.). І вона вигукнула сміливій фанатці її чоловіка: "Відвали, с*чка!".

Й хоча потім Лопес мило усміхнулася, але, як відомо, в кожному жарті є частка правди. З цим висновком, до речі, погодилися й фани зіркового подружжя:

Вау, сильна реакція!

Лопес на районі

Коли 17 років чекала на цього чоловіка, ще не так відреагуєш

Все правильно, бо нема чого

Нагадаємо, нещодавно Дженніфер Лопес показала шанувальникам їхнє з Беном Аффлеком родинне гніздечко у Беверлі-Гіллз. Розкішний маєток обійшовся подружжю у 61 мільйон доларів.

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