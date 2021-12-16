Дженніфер Лопес розізлилась на Аффлека через його висловлювання про колишню

Актор звинуватив ексдружину у своєму алкоголізмі.
Співачка Дженніфер Лопес не оцінила висловлювання свого коханого, актора Бена Аффлека, про його колишню дружину.
До слова, артист звинуватив Дженніфер Гарнер у своєму алкоголізмі. Втім, як повідомило джерело виданню Page Six, Лопес розгнівали такі слова Аффлека.
"Вона дуже зла, адже його слова стосуються і її, оскільки вона зустрічається з ним. Вона не хоче, щоб її втягували в це. Джен зустрічалася з Гарнер. Вона намагається познайомитися ближче з нею та з дітьми Бена. Тому це безрозсудно та безцеремонно з його боку", - розповіло джерело.
До слова, за свої висловлювання почав виправдовуватися й сам Бен Аффлек. Він зазначив, що його слова вирвали з контексту. Аффлек запевнив, що ніколи б не сказав нічого поганого про жінку, яка народила йому дітей.
Нагадаємо, Бен Аффлек та Дженніфер Гарнер були в шлюбі 13 років. Разом вони виховують трьох дітей. Наразі Аффлек зустрічається зі своєю колишньою – Дженніфер Лопес.
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