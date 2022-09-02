Дженніфер Лопес розкрила усі подробиці весілля з Беном Аффлеком та показала святкові фото

Співачка Дженніфер Лопес нарешті вирішила розповісти шанувальникам про своє друге весілля з актором Беном Аффлеком, яке відбулося у серпні.

Зірка розповіла усі подробиці розкішної церемонії на своєму сайті. Джей Ло зізналася, що перед початком церемонії в них з Беном було чимало переживань.

"На тому тижні всі хвилювалися, бо усі ці дні ввечері був дощ. Усі переймалися через спеку, через дрібниці, через те, чи прибудуть гості вчасно. Не кажучи вже, про грім та грозу, які щодня починалися саме у той час, коли у суботу мала початися церемонія", - розповіла співачка.

Весілля Дженніфер Лопес і Бена Аффлека / Фото: OnTheJLo.com

Крім того, Дженніфер та Бен напередодні підхопили кишковий грип, тому майже до самого весілля намагалися прийти до тями. На щастя у день церемонії погодні умови та самопочуття покращилися, і щасливе подружжя змогли без перешкод відсвяткувати новий етап у своєму житті.

Весілля Дженніфер Лопес і Бена Аффлека / Фото: OnTheJLo.com

Далі, як розповіла Лопес, були лише приємні сюрпризи. Наречена вирішила зробити Аффлеку невеличкий подарунок та запросила співака Марка Кона виконати пісню "True Companion", яку пара мріяла почути на своєму весіллі ще під час перших стосунків, 20 років тому.

"Двадцять років, які минули між мріями юності та дорослим світом любові та сім'ї, який ми прийняли того дня, принесли в наш шлюб більше, ніж кожен з нас міг собі уявити. Ми не тільки одружилися одне з одним, ми одружилися з нашими дітьми в новій родині", - поділилася Лопес.

Дженніфер Лопес і Бен Аффлек / Фото: OnTheJLo.com

Співачка зізналася, що разом з актором вони зрозуміли, що обрали правильний час для того, аби нарешті стати родиною. Досвід який закохані отримали у минулих стосунках, за словами Дженніфер, допоміг їм побудувати міцні взаємини зараз.

До своєї розповіді Лопес додала фотографії зі свята, на яких показала усі деталі церемонії - від святкового декору до вбрання. Також співачка показала, як минув другий день після весілля - на літній терасі знову зібралися рідні та друзі пари.

Весілля Дженніфер Лопес і Бена Аффлека / Фото: OnTheJLo.com

Нагадаємо, після весілля хтось "злив" у Мережу танець і пісню Дженніфер Лопес для Бена Аффлека на святі, що дуже обурило співачку.

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