Дженніфер Лопес розповіла подробиці весілля з Беном Аффлеком та похизувалася обручкою

Щаслива дружина вирішила поділитися подробицями свого весілля.

Дженніфер розповіла, що церемонія минула саме так, як вони мріяли про це 20 років тому. Так, у суботу 16 липня Дженніфер та Бен отримали свідоцтво про шлюб в окрузі Кларк, штат Невада. Згодом закохані провели таємну церемонію у Лас-Вегасі.

"Це було найкраще весілля, яке ми могли собі уявити. Ми зробили це. Кохання прекрасне. Кохання чудове. І, виявляється, кохання терпляче. Двадцять років терпіння. Саме те, що ми хотіли. Минулої ночі ми прилетіли до Вегасу, стояли в черзі за ліцензією з чотирма іншими парами, всі подолали один і той же шлях до весільної столиці світу", - написала у своєму іменному сайті Джей Ло, пише People.

Дженніфер Лопес і Бен Аффлек / Фото: OnTheJLo.com

Дженніфер поділилася, що вони ледве встигли дістатися до опівночі до весільної каплиці. Вони затрималися, адже фотографувалися у рожевому Cadillac.

"Ми ледве дісталися маленької білої весільної каплиці опівночі. Вони затрималися на кілька хвилин, дозволивши нам сфотографуватися в рожевому кабріолеті Cadillac", - поділилася співачка.

До речі, Дженніфер також розповіла й про весільне вбрання. Співачка вийшла заміж у "сукні зі старого фільму". А от Бен на весілля одягнув білий смокінг із чорним метеликом. До речі, переодягатися актору довелося у громадському туалеті.

Дженніфер Лопес / Фото: Instagram Chris Appleton

"Я почуваюся приголомшливо. Я так схвильована. У мене була ця сукня стільки років, і я просто зберігала, зберігала, зберігала її, і тепер я одягла її у день свого весілля", - додала виконавиця.

До речі, на ранок після весілля зірка поділилася в Instagram першим знімком у статусі дружини. На фото щаслива Дженніфер лежить у ліжку та хизується своєю розкішною обручкою.

Дженніфер Лопес / Фото: Instagram Дженніфер Лопес

"Ми прочитали наші власні клятви в маленькій каплиці та подарували один одному обручки, які ми будемо носити до кінця наших днів", - зазначила співачка.

Зазначимо, 2002 року знаменитості вже зустрічалися та були заручені. Але тоді їхнє спільне життя не склалося. 2004 року вони розійшлися. Та через 17 років парочка знову зійшлася. А 24 липня – на 52-річчя артистки – Аффлек освідчився своїй коханій.

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