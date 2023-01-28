Дженніфер Лопес розповіла, як ледь не загинула під час знімань нового фільму "Нестримне весілля"

Нещасний випадок з акторкою Дженніфер Лопес ледь не трапився під час знімань нового комедійного фільму "Нестримне весілля", у кому вона виконує головну роль.

Одну зі сцен у стрічці команда знімала просто на краю скелі у Домініканській Республіці. За сюжетом Джей Ло та її партнер, актор Джош Дюамель, були прикуті одне до одного наручниками. Під час сцени сукня акторки заплуталася у колесі та вона ледь не зірвалася донизу зі величезної висоти.

"Я відчувала, що ми непогано справляємось. Особливо, коли ми були скуті наручниками і нам доводилося робити всі ці шалені речі. Окрім одного разу, коли я мало не зірвалася з урвища. Як у тій сцені, де моя сукня зачепилась за колесо. Якось воно зачепилося. І я падала. Я дивлюся на Джоша. Я така: "Джош! Не відпускай мене! Будь ласка". Він такий: "Я тримаю тебе! Ти йдеш, ми йдемо". Це було страшно до чортиків", - розповіла Дженніфер під час гри "Хто є хто" на BuzzFeed.

Комедійна стрічка "Нестримне весілля" з Дженніфер Лопес вийшла на екрани в Україні 26 січня 2023 року. За сюжетом весілля пари Тома та Дарсі опиняється під загрозою через несподівану появу злочинців.

Раніше Дженніфер Лопес розповіла, чому не планувала виходи заміж за Бена Аффлека у Лас-Вегасі.

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