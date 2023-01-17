Дженніфер Лопес розповіла, як з двійнятами з'їхалася жити разом з Беном Аффлеком та його дітьми

Популярна співачка Дженніфер Лопес розповіла, як з двійнятами почала жити в одному будинку з актором Беном Аффлеком та його дітьми.

За словами артистки, минулий рік був для неї одним із найкращих у житті. Утім, такі приємні спогади їй принесло не лише весілля з Аффлеком. Зокрема, закохані нарешті почали жити разом, а з ними – їхні діти від попередніх шлюбів. Лопес зазначила, що це було справді емоційно.

"Це був просто феноменальний рік. На мою думку, мій найкращий рік відтоді, як народилися мої діти. Ми з'їхалися разом. Діти з'їхалися жити разом. Це був справді емоційний перехід", - поділилася Джей Ло, пише Daily Mail.

Дженніфер Лопес і Бен Аффлек / Фото: Associated Press

Співачка також поділилася, хоче сподівається досягти повної ідилії в їхній сім'ї, зокрема – у вихованні дітей. Артистка хоче, щоб доньки та син Аффлека бачили у ній союзницю, і навпаки – аби для її двійнят Бен був союзником.

"Що я сподіваюся досягти в нашій сім'ї, так це те, щоб його діти бачили в мені союзницю, а мої діти – мали нового союзника в ньому, когось, хто дійсно любить і піклується про них", - поділилася Лопес.

Бен Аффлек і Дженніфер Лопес / Фото: Associated Press

Дженніфер також розповіла, як минає перехідний вік у двійнят.

"Перехід — це процес, до якого потрібно ставитися дуже обережно. У них так багато почуттів. Вони підлітки. Але поки що все йде дуже добре", - зізналась артистка.

Зазначимо, Дженніфер Лопес у шлюбі з музикантом Марком Ентоні 22 лютого 2008 року народила двійнят – доньку Еммі та сина Макса. Бен Аффлек виховує доньок Вайолет та Серу та сина Сема, яких йому народила акторка Дженніфер Гарнер.

Нагадаємо, нещодавно Дженніфер Лопес підбила підсумки 2022 року та показала фото з весілля з Аффлеком, які вона раніше не публікувала.

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