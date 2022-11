Дженніфер Лопес розсекретила таємний напис на обручці від Бена Аффлека

Акторка та співачка Дженніфер Лопес на тлі чуток про розлучення із Беном Аффлеком розповіла про таємне послання, яке вигравірувано на її обручні.

Під час пропозиції актор подарував коханій розкішну каблучку із великим зеленим діамантом. Як виявилося, всередині прикраса має ще й таємне послання для Дженніфер.

У інтерв'ю із Зейном Лоу для Apple Music Лопес поділилася, що на обручці є напис "Not. Going. Anywhere" (Не. Йду. Нікуди).

"Ось так він підписував свої електронні листи, коли ми знову починали спілкуватися. "Типу: "Не хвилюйся, я нікуди не піду", - розповіла зірка.

Дженніфер Лопес і Бен Аффлек / Фото: OnTheJLo.com

Ці слова стали настільки близькими співачці, що вона вирішили створити пісню із такою ж назвою. Шанувальники зовсім скоро почують її у новому альбомі Лопес "This Is Me… Now", який вона анонсувала нещодавно.

