Дженніфер Лопес та Бен Аффлек офіційно розлучилися через вісім місяців після розриву

Сталося це через 20 тижнів після того, як Джей Ло подала документи на розірвання шлюбу.

Американська співачка Дженніфер Лопес та голлівудський актор Бен Аффлек вже офіційно не є подружжям.

Як повідомляє видання People, суд розлучив пару. Сталося це через 20 тижнів після того, як Джей Ло подала документи на розірвання шлюбу. А от не разом співачка та актор вже понад вісім місяців. Знаменитості розлучалися через Вищий суд округу Лос-Анджелес.

Зазначається, що Дженніфер Лопес не хотіла розходитися, але після цього кроку відчула полегшення. Після розриву актор теж почувається щасливо. Наразі він зосереджений на роботі, очікує нових проєктів та насолоджується вихованням дітей.

Дженніфер Лопес і Бен Аффлек / Фото: Associated Press

До слова, Дженніфер Лопес та Бен Аффлек прожили в шлюбі майже два роки. Закохані 2021 року відновили стосунки після 20-річної перерви, а вже влітку 2022-го одружилися: вони зіграли два весілля – в липні та серпні.

Чутки про проблеми в стосунках пари почали ширитися навесні 2024 року. Врешті, все закінчилося тим, що Дженніфер Лопес у річницю шлюбу з актором подала документи на розлучення. Артистка вказала, що від 26 квітня 2024 року вони не разом. Причиною цього рішення вона назвала "непримиренні розбіжності". Також виконавиця відмовилася від адвокатів. Врешті, у січні цього року пару розлучили.

Нагадаємо, наприкінці грудня стало відомо, що американські актори Анджеліна Джолі та Бред Пітт теж офіційно розлучилися. Вісім років колишні закохані не могли владнати це питання.

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