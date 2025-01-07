Дженніфер Лопес та Бен Аффлек розлучилися: як колишні поділили майно

Американська співачка Дженніфер Лопес та голлівудський актор Бен Аффлек після офіційного розлучення поділили майно.

У відповідній угоді, яку проаналізувало видання US Magazine, повідомляється, що пара все поділила навпіл. Тобто набуті спільно активи розподіляться таким чином, щоб обидві сторони не мали претензій. Тож навіть попри відсутність шлюбного контракту, Лопес і Аффлек обійшлися без тривалих судових тяганин.

Так, колишнє подружжя розділить фінанси на банківських рахунках і будинок у Беверлі-Гіллз коштом 60 млн дол. Нерухомість вже виставлена на продаж.

Тим часом Лопес за собою залишила право володіти власними коштовностями й речима, а також воліє залишити недоторканими доходи після квітня 2024 року - дати їхнього розлучення. Крім того, зірка зберігає усі активи, якими вона володіє "індивідуально або посередньо, єдиною власницею, членкинею або акціонеркою яких є".

Дженніфер Лопес і Бен Аффлек / Фото: Getty Images

Бен Аффлек також, своє чергою, зберіг частку в продакшн-компанії Artists Equity, якою спільно з Меттом Деймоном володіє від 2022 року. До того ж в угоді зазначено, що актор "виплачуватиме, відшкодовуватиме та позбавлятиме Лопес від будь-яких зобов’язань, претензій, боргів, пов'язаних із цією компанією".

До слова, актори Анджеліна Джолі й Бред Пітт також нещодавно офіційно розлучилися. Але на відміну від пари Аффлек і Лопес, сталося це після восьми років суперечок і скандального поділу майна – відомо, якої згоди вони дійшли.

Зі скандалами на всю країну! Зіркові пари, що гучно розлучилися минулого року

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