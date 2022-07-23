Дженніфер Лопес та Бен Аффлек проводять медовий місяць у Парижі: перші фото з подорожі

Так, у Мережі вже з'явилися перші світлини з медового місяця Дженніфер Лопес та Бена Аффлека.

Пара, яка йшла до свого щастя протягом 20 років, насолоджується одне одним без зайвих надмірностей. Закохані просто гуляють парком, Бен активно фотографує свою новоспечену дружину, а також не обійшлося й без романтичних поцілунків просто на лавці у парку.

Зазначимо, що для прогулянки Джей Ло обрала білосніжну сукню міді з квітковим принтом та… звичайні в'єтнамки. У той час Бен Аффлек почувався комфортно у блакитній сорочці і темно-синіх штанях.

Попри те, що Францією за подружжям активно гуляють папараці, схоже, Дженніфер та Бену зовсім це не заважає – вони надто сконцентровані одне на одному.

Нагадаємо, що 16 липня Дженніфер Лопес та Бен Аффлек зіграли таємне весілля у каплиці в Лас-Вегасі, штат Невада. Джей Ло взяла прізвище чоловіка. Пара не хотіла афішувати свого весілля, оскільки у минулому саме публічність завадила їм бути разом.

Як відомо, 2002 року знаменитості вже зустрічалися та були заручені. Але тоді їхнє спільне життя не склалося. 2004 року вони розійшлися. Та через 17 років парочка знову зійшлася. А 24 липня – на 52-річчя артистки – Аффлек освідчився своїй коханій.

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