Дженніфер Лопес та Бен Аффлек вперше після возз’єднання вийшли разом на публіку

Дженніфер Лопес та Бен Аффлек вперше після возз’єднання вийшли разом на публіку

Вони прийшли на прем'єру фільму "Остання дуель".

52-річна співачка Дженніфер Лопес та 49-річний актор Бен Аффлек, які нещодавно показали перше спільне фото після возз'єднання, разом засвітилися на Венеційському кінофестивалі.

Дженніфер і Бен прийшли на прем'єру фільму "Остання дуель", в якому Аффлек зіграв одну з головних ролей, пише видання People.

Дженніфер Лопес та Бен Аффлек на кінофестивалі / Associated Press

Закохані постійно трималися за руки та мило усміхалися одне одному. Бен також не соромився цілувати кохану на публіці. Таким чином пара офіційно підтвердила своє возз'єднання.

Дженніфер Лопес та Бен Аффлек разом / Associated Press

Зазначимо, що роман Лопес та Аффлека почався 2002 року після спільних знімань у стрічці "Джилі" і тривав півтора року. Закохані навіть збиралися одружитися, проте весілля скасували 2004 року за декілька днів до торжества. Відтоді минуло 17 років, і, схоже, Лопес вирішила дати цим стосункам другий шанс. І її не бентежить погана слава актора, враховуючи його пристрасть до алкоголю.

Нагадаємо, до цього Дженніфер Лопес впродовж чотирьох років перебувала у стосунках з бейсболістом Алексом Родрігесом. У березні 2019-го спортсмен освідчився попзірці. Весілля спочатку мало відбутись влітку 2020 року в Італії, але через пандемію коронавірусу було декілька разів перенесено.

У квітні цього року стало відомо, що пара вирішила розірвати стосунки. Джей Ло зазначила, що їм "краще просто залишитися друзями".

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