Дженніфер Лопес та Бен Аффлек замилували ніжними поцілунками на червоному хіднику

Акторське подружжя Дженніфер Лопес та Бен Аффлек разом з'явилися на світському заході.

У Лос-Анджелесі відбулася прем'єра фільму "Ейр", в якому Аффлек виконав головну роль. Джей Ло з радістю прийшла підтримати чоловіка та розділити з ним подію.

Зіркове подружжя привернуло увагу папараці та фанів на червоному хіднику. На камеру Лопес та Аффлек не соромилися демонструвати свої теплі почуття та ніжно цілувалися на очах у публіки.

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Для прем'єри фільму чоловіка Дженніфер обрала розкішну сукню зі світлим верхом у кристалах та яскравою лимонною спідницею. Поруч із коханою актор позував у стильному темно-синьому оксамитовому костюмі.

Нагадаємо, нещодавно Дженніфер Лопес показала, як запалює на концерті разом із 15-річною донькою Еммою.

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